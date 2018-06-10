شرطة التموين تضبط صاحبى مخابز سياحية وراء تجميع 450 كيلو دقيق مدعم

كتب إبراهيم أحمد

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ي ح م" 23 سنة، المسئول عن مخبز سياحى، فى حلوان، لإدارته المخبز بدون ترخيص، ويقوم بتجميع وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، واستخدامه فى تصنيع وإنتاج الخبز والتصرف فيه بالبيع من خلال ماكينة صرف خبز داخل المخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستهدافه بمأمورية، تم ضبطه داخل المخبز، وعثر به على 100 كيلو دقيق مدعم استخراج 82% ، ماكينة صرف خبز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإنتاج الخبز والتصرف فيه بالبيع من خلال ماكينة صرف الخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "م ع ع" 56 سنة، المسئول عن مخبز سياحى، فى حلوان، لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة داخل المخبز عمله بقصد تصنيع وإنتاج المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ومن خلال الفحص عثر داخل المخبز على350 كيلو دقيق مدعم استخراج 82% ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإنتاج المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.