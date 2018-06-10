video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 03:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

شرطة التموين تضبط صاحبى مخابز سياحية وراء تجميع 450 كيلو دقيق مدعم

الأحد، 10 يونيو 2018 02:19 م
شرطة التموين تضبط صاحبى مخابز سياحية وراء تجميع 450 كيلو دقيق مدعم جانب من الدقيق الذى تم ضبطه
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "ي ح م" 23 سنة، المسئول عن مخبز سياحى، فى حلوان، لإدارته المخبز بدون ترخيص، ويقوم بتجميع وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة، واستخدامه فى تصنيع وإنتاج الخبز والتصرف فيه بالبيع من خلال ماكينة صرف خبز داخل المخبز عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

واستهدافه بمأمورية، تم ضبطه داخل المخبز، وعثر به على 100 كيلو دقيق مدعم استخراج 82% ، ماكينة صرف خبز، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإنتاج الخبز والتصرف فيه بالبيع من خلال ماكينة صرف الخبز لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنوا من ضبط "م ع ع" 56 سنة، المسئول عن مخبز سياحى، فى حلوان، لقيامه بتجميع وتخزين كميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82% والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة داخل المخبز عمله بقصد تصنيع وإنتاج المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

ومن خلال الفحص عثر داخل المخبز على350 كيلو دقيق مدعم استخراج 82% ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإنتاج المخبوزات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط تروسيكل محمل بـ22 جوال دقيق بلدى مدعم بالمنيا

اخبار الحوادث

شرطة التموين

الحوادث

الحوادث اليوم

مباحث القاهرة

دقيق مدعم

ضبط دقيق

تهريب دقيق




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة