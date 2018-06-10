video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:43 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

سيارة إسعاف بمحيط كل حديقة فى العيد وشرطة سرية لمواجهة التحرش بالقاهرة

الأحد، 10 يونيو 2018 12:29 م
سيارة إسعاف بمحيط كل حديقة فى العيد وشرطة سرية لمواجهة التحرش بالقاهرة المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلن اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة عن الاستعدادات الخاصة بالهيئة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم رفع درجات استعداد عمال النظافة والحدائق وإيقاف الإجازات واستمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة فى تصريحات صحفية، أنه تم مراجعة نظافة ساحات الصلاة بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقاهرة وحول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها، كما تم مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو والمناطق الأثرية.

وأشار مأمون إلى أنه تم تشكيل "مجموعة طوارئ الإنقاذ المركزى" لمجابهة أى أزمات أو كوارث قد تحدث، لافتا إلى أنه سيتم تركيز أعمال النظافة ورفع التراكمات من المحاور المؤدية للمقابر وداخل المقابر استعداداً لزيارة المواطنين للمقابر .

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى قوامها 3 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة مكونة من { لودر + سيارة حوادث + 2 لورى قلاب + 2 سيارة 4 طن لكل منطقة } لمجابهة أى موقف طارئ.

وتابع: "تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة التى تقع بها الحدائق الكبيرة المشهورة بكثرة زائريها خلال أيام العيد لتكثيف التواجد الأمنى والشرطة السرية لتلافى أى أعمال بلطجة داخل الحدائق وحولها، كما تم التنسيق مع إسعاف القاهرة لتواجد سيارات إسعاف قريبة من الحدائق الكبيرة لسرعة إسعاف أى مصاب وعلاجه ونقله عند الحاجة لأقرب مستشفى".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بحدائق القبة

نائب محافظ القاهرة: الترتيب لحفل زفاف جماعى لـ 20 عريس وعروسة

الحدائق

القاهرة

اخبار القاهرة

اخبار مصر

النظافة




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة