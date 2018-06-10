سيارة إسعاف بمحيط كل حديقة فى العيد وشرطة سرية لمواجهة التحرش بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة عن الاستعدادات الخاصة بالهيئة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم رفع درجات استعداد عمال النظافة والحدائق وإيقاف الإجازات واستمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة فى تصريحات صحفية، أنه تم مراجعة نظافة ساحات الصلاة بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقاهرة وحول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها، كما تم مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو والمناطق الأثرية.

وأشار مأمون إلى أنه تم تشكيل "مجموعة طوارئ الإنقاذ المركزى" لمجابهة أى أزمات أو كوارث قد تحدث، لافتا إلى أنه سيتم تركيز أعمال النظافة ورفع التراكمات من المحاور المؤدية للمقابر وداخل المقابر استعداداً لزيارة المواطنين للمقابر .

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى قوامها 3 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة مكونة من { لودر + سيارة حوادث + 2 لورى قلاب + 2 سيارة 4 طن لكل منطقة } لمجابهة أى موقف طارئ.

وتابع: "تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة التى تقع بها الحدائق الكبيرة المشهورة بكثرة زائريها خلال أيام العيد لتكثيف التواجد الأمنى والشرطة السرية لتلافى أى أعمال بلطجة داخل الحدائق وحولها، كما تم التنسيق مع إسعاف القاهرة لتواجد سيارات إسعاف قريبة من الحدائق الكبيرة لسرعة إسعاف أى مصاب وعلاجه ونقله عند الحاجة لأقرب مستشفى".