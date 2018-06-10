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سقوط عاطل قبل ترويجه 2 كيلو حشيش باستخدام تاكسى فى المعادى

الأحد، 10 يونيو 2018 02:12 م
سقوط عاطل قبل ترويجه 2 كيلو حشيش باستخدام تاكسى فى المعادى المتهم عقب القبض عليه وامامه الحشيش
كتب إبراهيم أحمد
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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادى، القبض على "أحمد.س.م"  30 سنة، عاطل، لمزاولته نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة القسم مكاناً لتجارته غير المشروعة.

 

ومن خلال الأكمنة، تمكن النقيب إسلام سعيد معاون مباحث القسم، من ضبطه المتهم أثناء استقلاله السيارة رقم د م ر 479 ماركة شيفروليه "تاكسى"، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 2 كيلو، ومبلغ 300 جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


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