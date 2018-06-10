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الأحد، 10 يونيو 2018 05:51 ص
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سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور

الأحد، 10 يونيو 2018 05:00 ص
سقوط عاطل قبل ترويجه مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور استروكس- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته 150 جراما من مخدر الاستروكس ببولاق الدكرور، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط "أ.م" عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 150 جرام من مخدر الاستروكس، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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