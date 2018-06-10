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سفير مصر بموسكو: إيفاد مهمات قنصلية مؤقتة لخدمة 20 ألف مشجع مصرى

الأحد، 10 يونيو 2018 02:27 م
سفير مصر بموسكو: إيفاد مهمات قنصلية مؤقتة لخدمة 20 ألف مشجع مصرى بعثة منتخب مصر
كتب سمير حسنى
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كشف السفير إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا، عن استجابة السلطات الروسية على الفور لكل الملاحظات التى أعلنت عنها السفارة من أجل زيادة راحة بعثة منتخب مصر لكرة القدم.

وأضاف السفير المصرى فى روسيا، فى مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز، أن معسكر المنتخب على بُعد 2600 كيلو من مقر السفارة، مشيرا إلى أن مباريات المنتخب ستجرى فى مدن مختلفة وبعيدة عن العاصمة، مشددا فى الوقت ذاته على توفير كل سبل الراحة واحتياجات البعثة، مثل إيفاد مهمات قنصلية مؤقتة للعمل على راحة المشجعين المصريين الذين يزورون روسيا والبالغ عددهم 20 ألف شخص من أجل متابعة مباريات المونديال.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصري وطني .ضد اعداء تقدم مصر و المصرين

ربنا يوفقكم يا خير اجناد الارض لرفع صورة مصر الي العنان

بكل التوفيق و التقدم

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