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سفارة مصر بموسكو: المنتخب الوطنى يصل جروزنى الأحد استعدادا لكأس العالم

الأحد، 10 يونيو 2018 01:14 م
سفارة مصر بموسكو: المنتخب الوطنى يصل جروزنى الأحد استعدادا لكأس العالم منتخب مصر يصل روسيا
أ ش أ
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صرح المستشار الإعلامى لسفارة مصر لدى روسيا أيمن موسى، اليوم السبت، بأن المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، سيصل إلى العاصمة الشيشانى، جروزنى، غدًا الأحد، حيث مكان إقامته ومعسكر التدريب فى إطار مشاركته ببطولة كأس العالم 2018.

وقال موسى - فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "ستهبط طائرة المنتخب المصرى لكرة القدم يوم الأحد المقبل، فى مطار العاصمة الشيشانية جروزنى، فى تمام الساعة 13:00 بالتوقيت المحلى"، وطرحت هيئة الاستعلامات المصرية، عددا استثنائيا من مجلة "رسالة القاهرة" باللغة الروسية والتى تصدر مرة كل شهرين باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وأضاف المستشار الإعلامى، أنه سيتم طبع ألفى نسخة من مجلة "رسالة القاهرة"، لتوزيعها فى المدن الروسية، كما أرسلت هيئة الاستعلامات المصرية 2500 علم لتشجيع المنتخب المصرى فى المونديال.

ووصل منتخب مصر إلى جمهورية الشيشان الروسية، حيث مكان إقامة الفريق ومعسكر التدريب، وسيقيم المنتخب المصرى خلال بطولة كأس العالم فى فندق "ذى لوكال هوتيل"، ويقوم بالتدريبات على ملعب ستاد "أحمد أرينا"، ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى والتى تضم منتخبات روسيا والسعودية والأوروجواي، ويقابل المنتخب المصرى نظيره الأوروجوايانى على ملعب "ستاد يكاترينبرج أرينا"، يوم 15 يونيو الجارى، فى تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، فى مدينة يكاترينبرج.

وستكون مباراة منتخبى مصر وروسيا هى الثانية ضمن مباريات هذه المجموعة، حيث ستجرى فى مدينة سان بطرسبورج، على ملعب "زينيت أرينا" الجديد، يوم 19 يونيو، فى تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلى، أما مدينة فولجوجراد فستحتضن الحدث الأهم بالنسبة للجماهير العربية فى هذه المجموعة، حيث سيلتقى منتخبا مصر والسعودية على ملعب ستاد "فولجوجراد أرينا"، يوم 25 يونيو، فى تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلى.

ويتكون المنتخب المصرى من الجهاز الفنى والإدارى بقيادة المدير الفنى الأرجنتينى هيكتور راؤول كوبر، ومساعد المدرب الأرجنتينى سيفيرو كوستافو، أسامة نبيه مدرب مساعد، الأيرلندى جون كيلى مدرب القوة البدنية، المدير الإدارى علاء عبد العزيز، مسئول التغذية الإنجليزى لوران بانوك، ومدرب حراس المرمى أحمد ناجى.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر: فى حراسة المرمي، رقم 1 عصام الحضري، رقم 23 محمد الشناوي، رقم 16 شريف إكرامى، وفى خط الدفاع، رقم 6 أحمد حجازي، رقم 2 على جبر، رقم 12 أيمن أشرف، رقم 13 محمد عبد الشافي، رقم 4 عمر جابر، رقم 20 سعد الدين سمير، رقم 15 محمود حمدى (الونش)، رقم 7 أحمد فتحى، ورقم 3 أحمد المحمدى.

وفى خط وسط "رقم 19 عبد الله السعيد، رقم 22 عمرو وردة، رقم 21 محمود حسن (تريزيجيه)، رقم 17 محمد الننى، رقم 14 رمضان صبحي، رقم 8 طارق حامد، رقم 5 سام مرسى، ورقم 18 محمود عبد الرازق (شيكابالا)، أما فى مركز الهجوم، رقم 10 محمد صلاح، ورقم 11 محمود (كهربا)، ورقم 9 مروان محسن.


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