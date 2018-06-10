سائحو أوروبا الغربية يتصدرون قائمة الوافدين لمصر عام 2017

كتبت ميرفت رشاد

كشفت بيانات إحصائية حديثة، صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن التوزيع النسبى للسائحين القادمين لمصر عام 2017، وفقا لإجمالى عدد السياح البالغ 8.3 ملايين سائحا، بزيادة قدرها 2.3 مليون سائحا مقارنة بعام 2016.

وأشارت البيانات الواردة ضمن كتيب "اللمحة لإحصائية مصر" لعام 2018، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخى تفصيلية له، إلى أن السائحين الوافدين من أوروبا الغربية تصدرت قائمة الدول المصدرة للحركة السياحية بنسبة 34.6 %، تليها السياحة العربية الوافدة من الشرق الأوسط بنسبة 23.7% ، وتعود أوروبا الشرقية لتحتل المركز الثالث بقائمة الدول وفقا للتوزيع النسبى بنسبة 21.7%.

ووفقا للبيانات جاء السائحون القادمون من أفريقيا فى الترتيب الرابع بنسبة 7.8% ، تليها دول شرق آسيا والباسيفيك بنسبة 4.5 % ، فيما جاءت دول أمريكا الشمالية بالترتيب السادس بنسبة 3.6 %، بينما جاءت دول جنوب آسيا فى الترتيب السابع بنسبة 3.2 %، تليها أمريكا اللاتينية بنسبة 0.7 % ، ومثلت دول آخرى نسبة 0.2 % من إجمالى عدد السياح الذين زاروا مصر العام الماضى.