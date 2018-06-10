رفض إخلاء سبيل 6 مسئولين بهيئة الصادرات المتهمين بالتربح فى السويس

السويس- سيد نون

رفضت محكمة استئناف السويس، طلب إخلاء السبيل المقدم من 6 مديرين عموم وموظفين بفرع هيئة الصادرات والواردات بالعين السخنة، فى القضية رقم 27 لسنة 2018، حيث قررت المحكمة استمرار تنفيذ القرار الصادر أمس السبت من النيابة العامة، بتجديد حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات للمرة الثانية.

والمتهمين الصادر قرارات بحبسهم عم، " ج . ع . ه " مدير عام " و " سيد . م . أ " مدير عام، و " م . أ . أ " مير عام مساعد و " م . س " مدير إدارة و " م . أ . أ " مدير إدارة و " و . أ " موظف.

كانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على اثنين من مديري العموم بفرع الصادرات والواردات بالعين السخنة، وثلاثة آخرين بذات الفرع مسئولين عن كل من (التكويد، الافراج تحت التحفظ، الفحص)، ومأمور الحركة بجمرك ميناء العين السخنة، لقيامهم بالتلاعب في فحص ومعاينة أحد رسائل الأدوات الكهربائية الواردة لمصر.

و وجهت النيابة للمتهمين تهم عدم إثبات كامل الأعداد الصحيحة الموجودة بالرسالة، وإغفال بعض الأصناف دون ذكرها وإصدار الموافقات اللازمة لقبول تلك الأصناف من حيث مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية بالإضافة إلى التلاعب فى توصيف بعض الأصناف بهدف التحايل على القرارات المنظمة لتسجيل المصانع حتى تتمكن الشركة المستوردة من الإفراج عن نحو ٢٤٠ ألف وحدة من تلك الأصناف بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.