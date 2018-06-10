رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لإعادة الانتخابات بعد حرق صناديق الاقتراع

دعا رئيس مجلس النواب العراقى المنتهية ولايته سليم الجبورى اليوم الأحد، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 12 مايو بعد الحريق الذى شب فى مخزن لصناديق الاقتراع فى وقت سابق اليوم.

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التى من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا فى إطار قانون أقره البرلمان فى هذا الصدد يوم الأربعاء.

وقال الجبورى فى بيان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع فى منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقى وتغيير ارادته واختياره".

وأضاف الجبورى الذى فقد مقعده فى الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقى بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التى ساهمت فى عمليات التزوير والتخريب".