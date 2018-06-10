video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 06:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لإعادة الانتخابات بعد حرق صناديق الاقتراع

الأحد، 10 يونيو 2018 05:58 م
رئيس مجلس النواب العراقى يدعو لإعادة الانتخابات بعد حرق صناديق الاقتراع رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى
رويترز
إضافة تعليق
دعا رئيس مجلس النواب العراقى المنتهية ولايته سليم الجبورى اليوم الأحد، إلى ضرورة إعادة الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 12 مايو بعد الحريق الذى شب فى مخزن لصناديق الاقتراع فى وقت سابق اليوم.

وصناديق الاقتراع هذه ضمن التى من المفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا فى إطار قانون أقره البرلمان فى هذا الصدد يوم الأربعاء.

وقال الجبورى فى بيان "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع فى منطقة الرصافة إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للأصوات وخداع للشعب العراقى وتغيير ارادته واختياره".

وأضاف الجبورى الذى فقد مقعده فى الانتخابات "إننا ندعو إلى إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقى بشكل متعمد وخطير وملاحقة الجهات التى ساهمت فى عمليات التزوير والتخريب".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائبة عراقية: البرلمان يؤدى مهامه الرقابية لحين المصادقة على نتائج الانتخابات

مجلس النواب العراقى يصوت على إعادة فرز كافة أصوات الانتخابات البرلمانية

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة