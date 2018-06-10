رئيس ستيا: 4 ملايين جنيه صادرات العام الحالى و12 مليون زيادة الإيرادات

كشف المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة ستيا، النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة، إحدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام، عن زيادة صادرات الشركة العام الحالى لـ4 ملايين جنيه مقابل 1.8 مليون جنيه العام الماضى.

وأضاف عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن إيرادات الشركة زادت العام المالى الجارى بنحو 12 مليون جنيه، لافتا إلى أن ستيا ليس عليها ديون لبنك الاستثمار القومى، وتسعى إلى فتح أسواق جديدة لمنتجاتها فى الخارج .

وحول مديونية الكهرباء قال إنها تصل إلى 50 مليون جنيه، إضافة إلى 10 ملايين جنيه مديونية الغاز، والشركة تسعى إلى جدولتها، وفق تعليمات الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة للقطن والغزل والنسيج، وبناء على قرارات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار خالد عبد العزيز إلى أن الأعباء القديمة تقف دون انطلاق الشركة خاصة مع ارتفاع الأجور سنويا، معتبرا أن انطلاق عملية التطوير الشاملة لكل الشركات ستكون بمثابة طوق النجاة لها، ولا سيما أن أغلب الماكينات متهالكة، وتحتاج إلى عمليات تحديث شامل لمواكبة التطور والمنافسة العالمية.