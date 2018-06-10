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رئيس باكستان يعرب عن أمله فى تحقيق استقرار اقتصادى عقب الانتخابات العامة

الأحد، 10 يونيو 2018 10:23 ص
رئيس باكستان يعرب عن أمله فى تحقيق استقرار اقتصادى عقب الانتخابات العامة الرئيس الباكستانى ممنون حسين
أ ش أ
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أعرب الرئيس الباكستانى ممنون حسين، عن أمله فى أن تحقق الانتخابات العامة التى من المقرر أن تجرى فى بلاده يوم 25 يوليو المقبل المزيد من الاستقرار الاقتصادى فى باكستان.

وقال حسين - خلال الكلمة التى ألقاها، اليوم الأحد، فى قمة "منظمة شنجهاى للتعاون" التى تعقد بمدينة تشينجداو الصينية - إن بلاده تشهد تحسنا قيما على مستوى الخدمات والقطاع الزراعى، مشيرا إلى أن مشروع "الممر الاقتصادى الصينى - الباكستانى" قد عزز من اقتصاد بلاده.

وحول العلاقات بين إسلام آباد، وكابول، أضاف حسين، أن "السلام والاستقرار فى أفغانستان هما هدفنا المشترك وتقوم باكستان بدورها الواجب لتحقيق ذلك"، مشيرا إلى أن البلدين يعملان على وضع استراتيجية شاملة تعتمد على أساس ثنائى لإحلال السلام فى أفغانستان، ووصف حسين - حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية - خطوة وقف إطلاق النار بين القوات الأفغانية وحركة طالبان فى أفغانستان خلال أيام عيد الفطر المبارك بأنها بادرة إيجابية للسلام الإقليمى، مهنئا حكومة الصين وشعبها على نجاحها فى تنظيم قمة "منظمة شنجهاى للتعاون".


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