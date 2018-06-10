رئيس امتحانات الثانوية يتفقد الكنترولات للاطمئنان على التصحيح ورصد الدرجات

كتب محمود طه حسين

يتفقد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم كنترولات الثانوية العامة يرافقه خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للاطمئنان على سير العمل داخل لجان النظام والمراقبة.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الزيارة هدفها الاطمئنان على التصحيح وما وصل إليه العمل إضافة إلى التأكد من مدة التزام لجان النظام والمراقبة بمعايير التصحيح والجودة والدقة والسرية.

وأوضح أن زيارة الكنترولات سوف يتم التنبيه على المقدرين برصد أى حالات تشابه فى الإجابات فى كراسات الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.