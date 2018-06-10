رئيس الصين: منظمة شانجهاى للتعاون تحرز تقدما جديدا بعد انضمام الهند وباكستان

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أكد الرئيس الصينى شى جين بينج، أن منظمة شانجهاى للتعاون حققت تقدما جديدا بعد انضمام الهند وباكستان، وصرح "شى" بذلك نيابة عن قادة الدول الأعضاء فى منظمة شانجهاى للتعاون، خلال مؤتمر صحفى مشترك عقد فى مدينة تشينجداو الساحلية بمقاطعة شاندونج بشرقى الصين، وفقا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية اليوم الأحد.

وقال "شى"، إن القمة أصدرت عدة وثائق، بما فى ذلك بيان تشينجداو الصادر عن مجلس رؤساء الدول الأعضاء فى منظمة شانجهاى للتعاون، والبيان المشترك لرؤساء الدول الأعضاء بالمنظمة حول تعزيز تيسير التجارة، وصادقت أيضا على خطة عمل مدتها خمس سنوات لتنفيذ معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون طويل الأمد للدول الأعضاء فى منظمة شانجهاى للتعاون.

وأضاف الرئيس الصينى، "لقد اتفقنا على الالتزام بأهداف ومبادىء ميثاق المنظمة والمضى قدما اعتمادا على الثقة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام تنوع الحضارات والسعى لتحقيق التنمية المشتركة، والسلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمى من خلال تعزيز حسن الجوار والصداقة وتعميق التعاون".