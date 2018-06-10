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رئيس البرلمان للنواب: "مفيش قانون مهم وآخر غير مهم.. كل المشروعات مهمة"

الأحد، 10 يونيو 2018 01:40 م
رئيس البرلمان للنواب: "مفيش قانون مهم وآخر غير مهم.. كل المشروعات مهمة" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى
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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القاعدة العامة إنه لا يوجد مشروع قانون مهم وآخر غير مهم، وإن كل مشروع قانون نص الدستور على ضرورة إقراره هو مشروع قانون مهم، لأنه أى قانون ينظم علاقة الأفراد ببعضهما داخل المجتمع، لذا فيأخذ أهميته.

 

وطالب على عبد العال فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسته، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وردا على حديث أحد النواب بشأن تأخر إدراج مشروعات القوانين المهمة فى جدول أعمال الجلسة، بأنه لا يجب أن يقول النواب مشروع قانون مهم وآخر غير مهم.

 

وتابع رئيس مجلس النواب: "الكلام والحديث بالنسبة لمشروعات القوانين، بتكون داخل اللجان، اللجان هى مطبخ البرلمان، القاعة للموافقة لكن النقاشات فى اللجان، واللائحة تنص على أنه إما أن تكون موافق على مشروع القانون من حيث المبدأ من عدمه".

 

فيما أبدى النائب سعد الجمال، الرئيس الشرفى لائتلاف دعم مصر، الموافقة المبدأية على مشروع القانون، متابعا: "أوافق على القانون، الهدف منه هو تنظيم الإعلام فى مصر، وتحديد واجبات وحقوق الإعلام، بلا حرية فى التعبير فلا توجد ديمقراطية، ولأهمية هذا الطرح، لزاما أن يكون هناك قانون يكفل عدم المساس بحقوق الصحفيين".


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