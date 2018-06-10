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دبلوماسى أوروبى: نأمل أن يقود وقف إطلاق النار بأفغانستان إلى محادثات سلام حقيقية

الأحد، 10 يونيو 2018 07:47 م
دبلوماسى أوروبى: نأمل أن يقود وقف إطلاق النار بأفغانستان إلى محادثات سلام حقيقية الاتحاد الأوروبى
كابول (أ ش أ)
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قال سفير الاتحاد الأوروبى لدى أفغانستان، بيير مياودون، إن الاتحاد يأمل فى أن يقود وقف إطلاق النار المعلن من جانب الحكومة وحركة طالبان إلى محادثات سلام "حقيقية".

وأضاف مياودون - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد، أنه يشعر بالأسف لأن مبادرة وقف إطلاق النار من جانب طالبان لم تشمل القوات الأجنبية التى تعمل من أجل إحلال السلام فى أفغانستان.

يشار إلى أن حركة طالبان كانت قد أعلنت أمس السبت هدنة لمدة ثلاثة أيام مع الحكومة الأفغانية خلال عيد الفطر، وذلك بعد ما كان الرئيس الأفغانى أشرف غانى قد أعلن الخميس الماضى وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة سبعة أيام تبدأ يوم 12 يونيو الجارى وتمتد حتى 19 يونيو.

 


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