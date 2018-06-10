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الأحد، 10 يونيو 2018 10:19 م
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تنفيذ 870 حكما وضبط 104 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 10 يونيو 2018 08:30 م
تنفيذ 870 حكما وضبط 104 هاربين من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية وتمكنت الحملة من تنفيذ 870 حكمًا متنوعًا منها 704 أحكام جزئية و13 حكم مستأنف و114 حكم غرامات، 3 هاربين من أحكام جنائية و36 حكم مخالفات وتحصيل مبلغ 9300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 104 متهمين هاربين محكوم عليهم، وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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