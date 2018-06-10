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تفجير 152 عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار بالعراق

الأحد، 10 يونيو 2018 01:55 م
تفجير 152 عبوة ناسفة فى محافظة الأنبار بالعراق تفجير - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلنت قيادة عمليات الأنبار فى العراق، اليوم الأحد، تفجير 152 عبوة ناسفة فى المحافظة خلال الأيام الماضية.

وذكرت القيادة - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - اليوم الأحد، أن مفارز الهندسة المستقلة فى قيادة العمليات، قامت بتفجير 152 عبوة ناسفة، مبينة أنه تم تفجير 37 عبوة ناسفة محلية الصنع وتفجير 65 عبوة ناسفة على شكل جليكان C4 سعة 20 لتر فى المنطقة المحصورة بين تقاطع السلام ومحطة قطار الفلاحات ومناطق النساف.

وأضاف البيان، أن قوة من سرية هندسة ميدان المستقلة فى قيادة العمليات قامت بتفجير 50 عبوة ناسفة على شكل جليكان C4 سعة 20 لتر فى منطقة تقاطع السلام إلى محطة قطار الفلاحات.

يذكر أن المنطقة المذكورة تحوى المئات من العبوات الناسفة كان تنظيم "داعش" الإرهابى قد زرعها خلال تواجده فى المنطقة لإعاقة تقدم قطعات الجيش باتجاه مركز محافظة الأنبار وقضاء الفلوجة ٲو عامرية الصمود.

 


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