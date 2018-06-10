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تعليم الجيزة: اعتماد جدول امتحانات النقل فى الدور الثانى

الأحد، 10 يونيو 2018 01:24 م
تعليم الجيزة: اعتماد جدول امتحانات النقل فى الدور الثانى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم اعتماد جدول  امتحانات الدور الثانى لطلبة مراحل النقل، وتتضمن امتحانات المرحلة الابتدائية فى الفترة من 19 يوليو وحتى 26 من الشهر ذاته، وأيضا المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة فى الفترة من 10 يوليو حتى 26 من ذات الشهر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة فى اجتماعه، برئاسة اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة،  تقارير المديريات الخدمية خلال إجازة عيد الفطر، وتوفير الخدمات للمواطنين وجهود الأحياء والمراكز والمدن فى مواجهة الإشغالات ومخالفات البناء وأعمال النظافة العامة وتجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصلين أول أيام العيد.

وأكد المحافظ، فى تصريحات له، أنه تم إلغاء الإجازات للمسئولين خلال هذه الفترة والتواجد الدائم فى الشارع للإشراف على تيسير المرافق العامة وإنشاء غرف عمليات بكل وحدة محلية للتنسيق والمتابعة الدائمة وحل أى مشاكل طارئة ورفع درجة الاستعدادات للحالة القصوى فى كافة القطاعات الخدمية وإستمرار الحملات على مصانع بيع الحلوى لمراقبة الإنتاج وسلامة المعروضات وتوافر الاشتراطات الصحية.

 

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