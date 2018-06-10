تعرف على مستهدفات الحكومة بمجال التنمية الاجتماعية على مدار الـ4 سنوات المقبلة

كتب عبد اللطيف صبح

تتضمن الخطة الرباعية للتنمية المستدمة (18/2019 - 21/2022)، والمقدمة من الحكومة المستقيلة والتى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا، عددا من المستهدفات الكلية على العديد من الأصعدة.

ونستعرض فيما يلى مستهدفات الخطة الرباعية للتنمية المستدامة فى مجال التنمية الاجتماعية، وتتمث فى 6 نقاط هى:

1. خفض معدل النمو السكانى من 2.65% عام 2017 إلى 2.1% بنهاية الخطة الرباعية عام 21.2022

2. خفض نسبة الأمية من نحو 26% عام 2018 إلى نحو 20% فى نهاية عام 21/2022

3. تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5% فى نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3% فى فبراير 2018.

4. خفض نسبة السكان تحت خط الفقر من 27.8% عام 2015 إلى 24.5% فى العام الأول من الخطة، ثم إلى 22% فى العام الأخير منها

5. الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات

6. زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.