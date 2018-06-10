تعرف على أخطر 10 مستريحين بسوهاج استولوا على ملايين الجنيهات من المواطنين

سوهاج محمود مقبول

لقب مستريح هو لقب يطلق على أى شخص يقوم بجمع أموال من الغير بزعم توظيفها لهم مقابل حصولهم على نسبة شهرية، ويقوم " المستريح " بالإتفاق مع ضحاياه على ربح بنسبه بشكلا شهرى ينتظم فى السداد لعدة أشهر وبعد أن تطمئن الضحية يقوم " المستريح" بالاستيلاء على أصل المبلغ والأرباح ويتوقف عن السداد وتبدأ عملية المراوغة والهروب من السداد.

وتنتهى الواقعة فى النهاية أما بتقديم بلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى برئاسة العميد جلال أبوسحلى أو إلى قسم مكافحة جرائم الأموال بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف ويتم القبض على " المستريح " ويعترف بارتكابه الواقعة ويعرض على النيابة العامة للتحقيق وتقرر حبس المستريح على ذمة التحقيق.

اليوم السابع رصد أهم 10 قضايا لمستريحين بمحافظة سوهاج قاموا بالاستيلاء على أموال الغير وتم ضبطهم إما بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى أو عن طريق قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج.

نبدأ من الواقعة الأخيرة التى ضبطها بمرعفة قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم وبإشراف اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج حيث تقدم مدرس و6 أشخاص آخرين ببلاغات ضد تاجرين قاما بالإستيلاء منهم وأخرين على 100 مليون بزعم توظيفها فى مجال تجارة الحديد والأسمنت بأرباح شهرية 4% ولكن لم يفيا بوعدهما وأستوليا على المبلغ.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية والعميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام وقاده المقدم محمود حسنى الشريف رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد على الدردير ضابط القسم وتبين من التحريات تقدم علاء . ا 39 سنة مدرس ويقيم مدينة ناصر دائرة قسم ثان سوهاج و"6" آخرين بتضررهم من عمر . ث 48 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت وحسين . م 41 سنة صاحب مستودع حديد وأسمنت ويقيمان بندر أخميم دائرة مركز أخميم لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ ماليه بلغت جملتها حوالى "مائة مليون جنيهاً " لتوظيفها فى مجال تجارة الحديد والأسمنت مقابل أرباح شهرية 4 % إلا أنهما لم يفا بوعدهما أو رد المبالغ .

بأجراء التحريات السرية حول الواقعة أكدت صحتها وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمبن وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2353 إدارى مركز أخميم لسنة 2018 وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد عصام الحملى رئيس نيابة جنوب سوهاج حبس المتهم الثانى 4 أيام على ذمة التحقيق.

والواقعة الثانية جاءت عقب تمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على أموال عدد من المواطنين بزعم توظيفها.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "أشرف.أ" واثنين آخرين، مقيمان بمحافظة سوهاج، بقيام "جمال.ك" بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنه لم يف بما تم الاتفاق عليه، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

من خلال جمع المعلومات، وإجراء التحريات تبين نصب المتهم على الضحايا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 266,000 ألف جنيه، لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه تهرب من السداد، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أما الواقعة الثالثة كانت تمكن ضباط الإدارة العامة، لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط موظف بإدارة أوقاف سوهاج لقيامة بالإستيلاء على 7 ملايين جنيه من أكثر من 30 شخصا بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية بمقابل مادى 7%.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط "م . م . م .إ" مواليد 71 ويعمل مقيم شعائر بإدارة أوقاف سوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت حوالى 7 ملايين جنيها طبقا لما توصلت إليه التحريات بزعم توظيفها فى مجال الأجهزة مقابل فائدة 7%، إلا أنه لم يفى بوعده وبلغ جملة المتضررين من عملية النصب 30 شخصا من بينهم 8 أشخاص تقدموا ببلاغات فعليه ضده.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 639 إدارى مركز جرجا وتولت النيابة العامة التحقيق برئاسة المستشار محمد فتحى مدير نيابة مركز جرجا بإشراف المحام العام لنيابات جنوب المستشار أحمد عبدالباقى.

وجاءت الواقعة الرابعة بعد أن أسقطت مباحث الأموال العامة "مستريح" جديد استولى على مليون جنيه من ضحاياه فى سوهاج بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح شهرية.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من " أحمد.أ" و4 آخرين، جميعهم مقيمين فى سوهاج ضد "محمد. ف" لتلقيه مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%، إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

وأكدت تحريات ضباط الفرع صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام "محمد.ف" 41 سنة، موظف، مقيم فى سوهاج بالنصب والاحتيال على الشاكين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها مبلغ 400.000 جنيه مصرى لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها 5%.. إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، تخطت أموالهم نحو 600 ألف، وعقب تقنين الإجراءات، فتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، ووجه اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات وقررت حبس المتهم أربعة أيام إحتياطياً على ذمة التحقيق.

من إلادارة العامة لمباحث الأموال العامة إلى قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية حيث تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج برئاسة المقدم محمود حسنى الشريف رئيس القسم، من إلقاء القبض على مستريح جديد بسوهاج لاستيلائه على 2.5 مليون جنيه من عامل و4 آخرين مقابل توظيفها فى تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية بمساعدة نجله الموجود حاليا بالكويت.

وأشارت التحريات الأولية تقدم "حمدى ع م ع" 46 سنة عامل ويقيم بناحية كوم بدار دائرة مركز المنشأة و"4" آخرين بتضررهم من كل من "مراد ا ع" 57 سنة مزارع ونجله "محمد م ا ع" يعمل حالياً بدولة الكويت ويقيمان بذات الناحية، لقيامهما بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها " مليونان وخمسمائة ألف جنيه " بدعوى توظيفها فـى مجال تجارة البذور وكروت الشحن وتجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما لم يفيا بوعودهما أو رد المبلغ وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتحرر عن المحضر رقم 1637 إدارى مركز المنشاة .

وكانت الواقعة السادسة كانت بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاستيلائه على مبالغ مالية بلغت مليون وثمانمائة ألف جنيه بدعوى توظيفها فى مجال الإتجار فى المصوغات الذهبية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "السيد.أ" و44 آخرين، مقيمون بمحافظة سوهاج، بقيام "حسام .ح"، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ،إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ وأن المشكو فى حقه "حسام ح" 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ، ومقيم بمحافاظة سوهاج ، نصب على الشاكين واستولوا منهم على مبالغ مالية بلغ إجمالها 1,800.000 جنيه بدعوى توظيفها فى مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ،إلا أنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.

والواقعة السابعة نفذتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على شخص لاشتراكه مع آخر فى الاستيلاء على قرابة 5 ملايين جنيه من مواطنين بدعوى توظيفها مقابل أرباح.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من "مصطفى.س" و4 آخرين مقيمون بمحافظة الغربية، بقيام "ياسر.ك" صاحب شركة إستثمار عقارى، محكوم عليه هارب فى 133 قضية "نصب، شيك" بإجمالى أحكام 26 سنة حبس، و"وائل.ج" شريك بذات الشركة، مقيمان طنطا بالغربية بالنصب والإحتيال على الشاكين والإستيلاء منهم على أربعة مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه"، بقصد توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وقدما لهم عقود منسوبة لمجموعة إستثمار وتنمية عقارية ملكهما تتضمن ما تم الإتفاق عليه، إلا أنهما لم يفيا بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم الأول، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى "جارى ضبطه "، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المستريح الثامن والذى قام بالهروب بمبلغ 16 مليون جنيه من عدد كبير من المواطنين، بزعم توظيفها فى تجارة الحديد مقابل أرباح شهرية بنسبة تتراوح ما بين ما بين " 2.5% إلـى 3.5%" شهريًا والاستيلاء على تلك المبالغ والتوقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ ، وبلغت جملة المحاضر التى تم تحريرها 18 محضرا إلى المستريح قام بالهرب خارج البلاد وتحاول مباحث الأموال العامة إلايقاع بالمتهم وإعادة المبالغ لأصحابها.

المستريح التاسع قررت النيابة العامة بساقلته سوهاج حبسه وتبين أنه "إمام. س. م" مواليد 71، صاحب معرض سيارات وذلك لاستيلائه على مليون و300 ألف جنيه، من 8 أشخاص بزعم توظيفها فى تجارة السيارات، إلا أنه استولى على المبلغ والأرباح.

ترجع الواقعة، عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للوجه القبلى بسوهاج، برئاسة العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، من ضبط مستريح جديد بسوهاج، استولى على مليون و300 ألف جنيه من 8 أشخاص بزعم توظيفها فى تجارة السيارات.

وكان اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قد بلاغا من مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، تفيد تقدم 8 أشخاص ببلاغات متعددة عن قيام صاحب معرض سيارات بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها فى مجال تجارة السيارات من خلال المعرض الخاص به مقابل أرباح شهرية 10% إلا أنه استولى على المبلغ.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد صلاح أبو سحلى مدير مباحث الأموال العامة لجنوب الصعيد، والمقدم محمود المصرى مفتش مباحث الأموال العامة، وتم ضبط "إمام. س. م" صاحب معرض سيارات، ويقيم دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج، وذلك عقب تلقيه مبالغ مالية من 8 أشخاص بزعم توظيفها فى مجال تجارة السيارات الخاص به، حيث حصل منهم على مليون و300 ألف مقابل أرباح شهريه 10% إلا أنه أمتنع عن دفع المبالغ والأرباح واستولى على أصل المبلغ وبمواجهته بما أسفرت عنه عملية الضبط، وبلاغات المجنى عليهم، أعترف بارتكاب الواقعة.

المستريح العاشر يدعى "ملك.أ" حيث أستولى من المواطنين على 970,000 جنيه بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يفى بما وعد به، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها منهم.

ومن خلال الفحص تبين صحة الواقعة، وأن "ملك أ. م" صاحب شركة استثمار عقارى مقيم فى المنشأة بمحافظة سوهاج، سبق اتهامه فى 5 قضايا "تبديد" بالنصب والاحتيال على الشاكين، والاستيلاء منهم على المبالغ المالية على النحو المشار إليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.