بوتين: من المبكر الكشف عن تفاصيل تبادل سجناء مع أوكرانيا

(أ ف ب)

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد أنه من المبكر جدا مناقشة احتمال تبادل أسرى مع أوكرانيا بشكل مفصل وسط آمال بالإفراج عن مخرج الأفلام الأوكرانى أوليج سينتسوف ومعتقلين آخرين خلال كأس العالم لكرة القدم التى تستضيفها روسيا الأسبوع المقبل.

إلا أن بوتين أشار إلى أنه تجرى مفاوضات خلف أبواب مغلقة، مثيرا الآمال بالإفراج عن عشرات السجناء ومن بينهم سنتسوف المضرب عن الطعام فى سجن فى اقصى شمال روسيا.

وصرح بوتين لصحفيين خلال قمة تعقدها منظمة شنجهاى للتعاون فى مدينة كينجداو الصينية "من المبكر جدا القول بأن هذه المسألة ستحل" مضيفا انه لا يريد التعليق الان "حتى لا ينتهك امرا ما او يعرقل امرا ما".

وناقش بوتين والرئيس الاوكرانى بترو بوروشينكو احتمال تبادل سجناء فى مكالمة هاتفية نادرة السبت، واتفقا على ان يقوم مسؤولون من البلدين بزيارة السجناء "فى المستقبل القريب". وقال بوتين أن بوروشينكو هو الذى بادر إلى إجراء المكالمة.

وتزايدت المخاوف فى الأسابيع الأخيرة على حياة سنتسوف (41 عاما) الذى يقضى حكما بالسجن لمدة 20 عاما لتهم تتعلق بالإرهاب.

وبدأ اضرابا عن الطعام فى 14 مايو لمطالبة روسيا بالافراج عن عشرات السجناء السياسيين الأوكرانيين وحرص على أن يتزامن ذلك مع بطولة كأس العالم لكرة القدم التى تجرى تبدأ الخميس فى روسيا.

واعتقل سنتسوف الناشط المؤيد لأوكرانيا فى شبه جزيرة القرم فى 2014 بعد أن ضمتها روسيا.

وطبقا لتقديرات كييف فان موسكو تحتجز نحو 70 معتقلا سياسيا أوكرانياً، واعربت عن استعدادها لتبادلهم مع "23 روسيا قاموا بأنشطة تجسس فى أوكرانيا".