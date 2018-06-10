بدء محاكمة عصابة سرقة السيارات بعد استقطاب أصحابها لممارسة الرذيلة بأكتوبر

كتب ــ أحمد الجعفرى

بدأت محكمة جنايات الجيزة منذ قليل، استكمال جلسات محاكمة 4 متهمين بالسرقة بالإكراه وتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمدينة 6 أكتوبر، فى القضية المقيدة برقم 2438 سنة 2017 كلى جنوب الجيزة.

المتهمون فى القضية هم كل من، الأول "محمد.ر" وشهرته "تربو"، والثانى "أحمد.ف" وشهرته "رزة" والثالث "محمود.أ" وشهرته "صالحاني" سوري الجنسية، والمتهمة الرابعة "نهي.ي" كويتية الجنسية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تخصصوا في سرقة السيارات عن طريق استدراج المتهمة الرابعة للمجنى عليهم من راغبي المتعة المحرمة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ وإقناعهم بممارسة الرذيلة معهم، ومن ثم انقضاض باقي المتهمين عليهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح.

وتابعت التحقيقات أن أحد المجنى عليهم فى الواقعة يدعى "عاطف.ع" 46 سنة مدير بمصنع أخشاب، وأنه تم استقطابه من قبل المتهمة الرابعة لممارسة الرذيلة وقابلها داخل سيارته بمدينة 6 أكتوبر، ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وأثناء ذلك هاجمه باقي المتهمين واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا متعلقاته وسيارته، بعدما اتهموه بالتحرش بصديقتهم.