video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 12:12 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

بدء محاكمة عصابة سرقة السيارات بعد استقطاب أصحابها لممارسة الرذيلة بأكتوبر

الأحد، 10 يونيو 2018 10:37 ص
بدء محاكمة عصابة سرقة السيارات بعد استقطاب أصحابها لممارسة الرذيلة بأكتوبر محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
إضافة تعليق

بدأت محكمة جنايات الجيزة منذ قليل، استكمال جلسات محاكمة 4 متهمين بالسرقة بالإكراه وتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بمدينة 6 أكتوبر، فى القضية المقيدة برقم 2438 سنة 2017 كلى جنوب الجيزة.

المتهمون فى القضية هم كل من، الأول "محمد.ر" وشهرته "تربو"، والثانى "أحمد.ف" وشهرته "رزة" والثالث "محمود.أ" وشهرته "صالحاني" سوري الجنسية، والمتهمة الرابعة "نهي.ي" كويتية الجنسية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تخصصوا في سرقة السيارات عن طريق استدراج المتهمة الرابعة للمجنى عليهم من راغبي المتعة المحرمة، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي؛ وإقناعهم بممارسة الرذيلة معهم، ومن ثم انقضاض باقي المتهمين عليهم وسرقتهم تحت تهديد السلاح.

وتابعت التحقيقات أن أحد المجنى عليهم فى الواقعة يدعى "عاطف.ع" 46 سنة مدير بمصنع أخشاب، وأنه تم استقطابه من قبل المتهمة الرابعة لممارسة الرذيلة وقابلها داخل سيارته بمدينة 6 أكتوبر، ولامس أجزاء حساسة من جسدها، وأثناء ذلك هاجمه باقي المتهمين واعتدوا عليه بالضرب وسرقوا متعلقاته وسيارته، بعدما اتهموه بالتحرش بصديقتهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس حارس عقار 4 أيام لاتهامه بسرقة سيارة موظف فى البساتين

اخبار الحوادث

حوادث مصر

اخبار مصر

سرقة السيارات

تحرش جنسى

سرقة بالإكراه

حوادث

مصنع أخشاب




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة