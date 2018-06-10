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اليوم السابع: شدوا حيلكم يا أبطال

الأحد، 10 يونيو 2018 07:59 م
اليوم السابع: شدوا حيلكم يا أبطال اليوم السابع
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ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا الإثنين، عددا من الموضوعات والتقارير الهامة، بينها ملف تحفيزى لأبطال مصر فى كاس العالم بروسيا 2018، وموافقة البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإحباط الامن لمخطط تنفيذ الفوضى خلال عيد الفطر، ورفع الحجز عن أموال الزمالك.


 

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شدوا حيلكم يا أبطال

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