اليوم السابع: شدوا حيلكم يا أبطال

ينشر اليوم السابع فى النسخة المطبوعة الصادرة غدا الإثنين، عددا من الموضوعات والتقارير الهامة، بينها ملف تحفيزى لأبطال مصر فى كاس العالم بروسيا 2018، وموافقة البرلمان على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وإحباط الامن لمخطط تنفيذ الفوضى خلال عيد الفطر، ورفع الحجز عن أموال الزمالك.





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