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"الوطنية للصحافة" تلزم الصحف القومية بتحديد الحد الأقصى للأجور بـ42ألف جنيه

الأحد، 10 يونيو 2018 11:11 ص
"الوطنية للصحافة" تلزم الصحف القومية بتحديد الحد الأقصى للأجور بـ42ألف جنيه الكاتب الصحفي كرم جبر
كتب محمد السيد
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أصدر الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، قرارا بإلزام المؤسسات الصحفية القومية المخاطبة بقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية بتحديد الحد الأقصى للأجور بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا.

 

ووفقا للقرار، الذى نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، لا يجاوز الحد الأقصى للأجور بالمؤسسات الصحفية القومية المبلغ المذكور شهريا سواء بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة أو لأى سبب آخر كحافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان، ولا يدخل فى هذا المبلغ المبالغ التى تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة فى صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال أو إقامة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.

 

ونص القرار على أن يحسب الحد الأقصى الشهرى المشار إليه على أساس مجموع ما يتقاضاه العامل خلال العام مقسوما على 12 شهرا، وتجرى المحاسبة فى نهاية شهر ديسمبر من كل عام.

 

وبحسب القرار، يستثنى من ذلك العاملون بنظام العمولات المقررة بقطاع الإعلانات بالمؤسسات الصحفية، بشرط إبلاغ الهيئة باللوائح المنظمة لذلك لاعتمادها.

 


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