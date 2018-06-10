"الملا" يبحث مع مسئولى شركة تيسين كروب الألمانية المشاركة بـ5 مشروعات بترولية

كتب أحمد أبو حجر

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أولريش هيرمان رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة وممثلى مجموعة شركات تيسين كروب الألمانية العاملة فى مجالات تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات البترول والطاقة والأسمدة، حيث بحث الجانبان فرص التعاون الممكنة بين قطاع البترول والمجموعة الألمانية فى تنفيذ المشروعات البترولية الجديدة للتكرير والبتروكيماويات فى ضوء برنامج عمل الوزارة للتوسع فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة وزيادة الطاقات الإنتاجية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية للسوق المحلى.

وأكد الملا حرص الوزارة على توسيع نطاق التعاون مع الشركات الألمانية للعمل فى قطاع البترول فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة والرؤية الحالية للوزارة على المدى المتوسط، والتى تستهدف تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مشيداً بما تملكه الشركات الألمانية من خبرات وقدرات تكنولوجية متطورة يمكن الاستفادة منها فى تنفيذ المشروعات الجديدة من خلال التعاون المشترك مع شركات قطاع البترول، مؤكداً ان قطاع البترول سيدرس الإمكانيات المتاحة لتفعيل التعاون بين الجانبين فى هذا الصدد.

ومن جانبه، عرض ممثل مجموعة شركات "تيسين كروب" الألمانية رغبة الشركة وقدراتها فى مجال تنفيذ المشروعات الجديدة للتكريروالبتروكيماويات مبدياً استعداد الشركة للعمل المشترك مع الشركات البترولية المصرية العاملة فى هذا المجال مثل انبى وبتروجت وصان مصر والتعاون معهم فى اعمال تنفيذ 5 مشروعات جديدة جارى الاعداد لتنفيذها والتى تضم مشروع مصنع البولى بيوتادين بشركة ايثيدكو ومشروع مصنعى البروبيلين والبولى بروبيلين بتوسعات مجمع سيدبك للبتروكيماويات ومشروع انتاج الفورمالدهايد ومشتقاته بميناء دمياط بالإضافة الى مشروع إنتاج الأمونيا بشركة انربك والمشروع الجديد لإنتاج المقطرات الوسطى مثل البوتاجاز والسولار بمجمع اموك، مشيراً الى اهتمام المجموعة الألمانية بتقديم خبراتها فى مصر فى مجال تطوير الوحدات الإنتاجية بمشروعات صناعة الأسمدة لرفع كفاءتها والمساهمة فى زيادة الإنتاج.

ومن ناحيته، أكد رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن مشروعات قطاع البترول تمثل نقطة انطلاق رئيسية للتوسع فى أعمال واستثمارات الشركات الألمانية فى مصر، مشيرًا إلى أن الغرفة تدعم مبادرات نقل التكنولوجيا والتعاون فى القطاعات الحيوية مثل قطاعات البترول والطاقة لتحقيق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين.