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المرور يضبط 7520 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الأحد، 10 يونيو 2018 11:27 ص
المرور يضبط 7520 مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملات مرورية-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية .

وتمكنت الإدارة برئاسة اللواء طارق حجاج مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 7520 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 90 مخالفة تجاوز سرعات و 2174 مخالفة نموذج 125.

كما تم رصد 95 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و 35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 89 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 45 دراجة بخارية وسيارة.

 

 


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