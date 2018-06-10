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المالية: تراجع معدلات التضخم إلى الثلث خلال عام واحد

الأحد، 10 يونيو 2018 11:30 ص
المالية: تراجع معدلات التضخم إلى الثلث خلال عام واحد الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
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كشف عمرو الجارحى وزير المالية عن تراجع معدلات التضخم فى الفترة من مايو 2017 حتى مايو 2018 إلى الثلث تقريبا، لافتا إلى أن معدلات التضخم فى نهاية مايو 2017 كانت نحو 30%، وفى نهاية مايو 2018 بلغت نحو 11.2%.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالث والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.

 

وأوضح الجارحى أن هناك حوالى 54 مليار جنيه زيادة فى بند فوائد الدين، حيث قُدرت الفوائد بالموازنة نحو 380 مليار جنيه وقفزت إلى أكثر من 433 مليار جنيه، مضيفا أن الاعتماد الإضافى بالباب الخامس به تجاوز بسيط بسبب الدواعى الأمنية بمحافظة شمال سيناء.


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