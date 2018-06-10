القوات الأفغانية تضبط كمية كبيرة من مادة تستخدم فى صنع المتفجرات

رويترز

قال مسؤول إن قوات الأمن الأفغانية ضبطت، اليوم الأحد، 156 جوالا تحتوى على مادة نترات الأمونيوم التى تستخدم على نطاق واسع فى صنع المتفجرات وذلك على ظهر شاحنة للخضر قادمة عبر الحدود من باكستان.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار لرويترز إن مسؤولى مخابرات عثروا على قرابة ثمانية أطنان من المادة الكيماوية "التى جلبت من أجل أنشطة المقاتلين" وكانت مخبأة تحت أجولة الخضر فى الشاحنة عند معبر تورخم الحدودى فى آخر ممر خيبر.

وتستخدم نترات الأمونيوم على نطاق واسع كسماد لكن أفغانستان تحظر استيرادها لأسباب أمنية.

وتواجه أفغانستان عنف حركة طالبان وتنظيم داعش وشبكة حقانى التى تربطها صلات بطالبان. وتتبادل باكستان وأفغانستان الاتهامات بإيواء إرهابيين يخططون لهجمات عبر الحدود، وكان أكثر من 150 شخصا قد قتلوا فى تفجير ضخم بشاحنة ملغومة فى العاصمة الأفغانية كابول فى مايو من العام الماضى.

وأعلنت طالبان أمس السبت وقفا مفاجئا لإطلاق النار خلال عيد الفطر هذا الشهر فى خطوة هى الأولى من نوعها وتأتى بعد أيام من إعلان الحكومة وقفا غير مشروط لإطلاق النار من جانبها، وجرى عزل حاكم ننكرهار الشهر الماضى فى إطار تغييرات إدارية بمنطقة ساءت فيها حالة الأمن كثيرا.

وقال مسؤولون فى ننكرهار إن الحاكم السابق لم يتصد للفساد فى الإقليم الذى يضم معبر تورخم، النقطة الرئيسية لعبور البضائع وانتقال البشر من باكستان، بالإضافة إلى طرق تهريب رئيسية.

وقال مسؤول عسكرى أفغانى لرويترز اليوم الأحد إن ضربات جوية أجنبية استهدفت مخبأين لتنظيم داعش فى ننكرهار فقتلت ستة مقاتلين. ولم يذكر المسؤول متى وقع الهجوم.

وقال متحدث باسم حاكم إقليم قندهار بجنوب أفغانستان لرويترز إن طالبان اقتحمت نقطة تفتيش أمنية الليلة الماضية فقتلت خمسة من أفراد الشرطة.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد كشف فى أغسطس عن نهج عسكرى أكثر صرامة حيال أفغانستان يشمل تكثيف الضربات الجوية بهدف إرغام طالبان على الجلوس إلى طاولة التفاوض.