القوات الأفغانية تضبط كميات كبيرة من مادة تستخدم بتصنيع المتفجرات

كابول (أ ش أ)

صادرت قوات الأمن الأفغانية اليوم الأحد، 156 عبوة من نترات الأمونيوم المستخدم فى تصنيع المتفجرات على متن شاحنة خضروات قادمة من باكستان.

ونقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن المتحدث باسم مقاطعة ننجرهار الأفغانية قوله إن ثمانية أطنان من نترات الأمونيوم تم جلبها لدعم أنشطة المتمردين وضبطت بمعبر تورخام الحدودى.

ويشار إلى أن نترات الأمونيوم يتم استخدامها بشكل واسع كسماد زراعى إلا أن أفغانستان حظرت استيراده لأسباب أمنية مع تزايد الهجمات وتدهور الوضع الأمنى بالبلاد.