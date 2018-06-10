video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 10 يونيو 2018 02:32 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

القبض على صاحب عقار مخالف تحت الإنشاء بالشرابية والتحفظ على معدات البناء

الأحد، 10 يونيو 2018 12:58 م
القبض على صاحب عقار مخالف تحت الإنشاء بالشرابية والتحفظ على معدات البناء عقار مخالف - أرشيفية
كتب ماجد تمراز
إضافة تعليق

ترأس اللواء شاكر يونس، رئيس حى الشرابية، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات بالحى، من أجل إزالة بناء مخالف، فى 6 شارع معوض موسى ناصية شارع عبد العظيم شحاته، بعد أن تم رصده من قبل غرفة المتابعة الميدانية بالحى وغرفة العمليات.

وقال رئيس الحى، إنه تم فك الأعمدة الخشبية، ورفع الأسمنت والأخشاب والمواد المستخدة فى البناء، بالإضافة إلى المعدات الخفيفة والثقيلة المستخدمة فى البناء، وتم وإيداعها فى مخزن الحى، بحضور شرطة المرافق، لمنع بنائها من جديد.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم القبض على صاحب المبنى المخالف بمعرفة قسم الشرابية، وتحرير محضر له، تميهدا لتحويله للنيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب محافظ القاهرة: الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة مياه بحدائق القبة

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى الشرابيه

بناء مخالف




لا تفوتك
التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التعليم: الامتحان المتداول لرياضيات الثانوية العامة صحيح وضبط الطالب

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

التضامن: صرف المعاشات المحولة على البنوك اليوم

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

فى اليوم الرابع لماراثون الثانوية ..الطلاب يرفعون شعار التركيز سيد الموقف ..وأولياء أمور : بالإسكندرية: "مش بنام كويس وبنشوف كوابيس يومياً" ..وانتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

هل تمثل عقوبات القانون رادعا قويا للطلاب الغشاشين؟.. الخشت: حالات الغش معدودة على أصابع اليدين بالامتحانات بسبب "البابل شيت"..ماجد نجم: بنود القانون قوية.. جامعة الزقازيق: كافية للمواجهة إذا طُبقت بشكل صحيح

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

أعضاء الجبلاية يرافقون المنتخب إلى روسيا.. وكوبر يرفض إلغاء المران

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

سيدة ولا نوسة؟.. لو بتحاربى فى تنضيفة العيد اعرفى إنتى مين من شخصيات الدراما الشقيانة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة