القبض على صاحب عقار مخالف تحت الإنشاء بالشرابية والتحفظ على معدات البناء

كتب ماجد تمراز

ترأس اللواء شاكر يونس، رئيس حى الشرابية، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وإدارة الإشغالات بالحى، من أجل إزالة بناء مخالف، فى 6 شارع معوض موسى ناصية شارع عبد العظيم شحاته، بعد أن تم رصده من قبل غرفة المتابعة الميدانية بالحى وغرفة العمليات.

وقال رئيس الحى، إنه تم فك الأعمدة الخشبية، ورفع الأسمنت والأخشاب والمواد المستخدة فى البناء، بالإضافة إلى المعدات الخفيفة والثقيلة المستخدمة فى البناء، وتم وإيداعها فى مخزن الحى، بحضور شرطة المرافق، لمنع بنائها من جديد.

وأضاف رئيس الحى، أنه تم القبض على صاحب المبنى المخالف بمعرفة قسم الشرابية، وتحرير محضر له، تميهدا لتحويله للنيابة العامة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.