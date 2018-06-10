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القبض على تشكيل عصابى متخصص فى رصد رواد البنوك بالغربية

الأحد، 10 يونيو 2018 03:12 م
القبض على تشكيل عصابى متخصص فى رصد رواد البنوك بالغربية لصوص - أرشيفية
دينا الحسيني
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ألقت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة رواد البنوك.

 

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى مشترك بين إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام ومباحث مركز شرطة زفتى توصلت جهوده إلى قيام كلٍ من احمد . ع . أ – 40 سنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وسبق إتهامه فى 15 قضية (سرقات، سلاح نارى، مخدرات، ضرب، سلاح أبيض وهارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية خطف حقيبة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى إيصال أمانة، هروب من المراقبة، والسيد . ع . أ 35 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى المحلة مسجل شقى خطر فرض سيطرة، وسبق إتهامه فى 15 قضية سرقات، سلاح نارى، مخدرات، ضرب، سلاح أبيض وهارب من المراقبة فى قضية سرقة بالإكراه، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية خطف حقيبة، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكمين قضائيين صادرين ضده فى قضيتى هروب من مراقبة.

 

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات رواد البنوك بأسلوب التتبع والسرقة بالمغافلة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن الإسكندرية تم إستهدافهما وضبطهما بمحل إختبائهما بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش، فرد روسى، عدد 10 طلقات نارية وخرطوش، سلاح أبيض، عدد 25 تذكرة لمخدر الهيروين وزنت 25 جراما، مبلغ مالى قدره 16300جنيه، عدد 5 هواتف محمولة، سيارة ملاكى الغربية ملك الأول، دراجة نارية بدون لوحات ملك الثانى.

 

وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للأسلحة النارية والبيضاء لإستخدامها فى نشاطهما الإجرامى والمواد المخدرة قصد الإتجار والمبالغ المالية والهواتف المحمولة والسيارة من حصيلة نشاطهما الإجرامى وإستخدام الدراجة النارية فى وقائع خطف وسرقة حقائب المواطنين من أمام البنوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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