"العليا الإسرائيلية" تؤجل قرارها بقضية تهجير 84 عائلة مقدسية

رام الله (أ ش أ)

أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلى العليا، اليوم الأحد، إصدار قرار بشأن الالتماس المقدم لها من أهالى حى بطن الهوى فى بلدة سلوان جنوب القدس، بخصوص مطالبة جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية بإخلائهم من منازلهم بزعم ملكيتها للأرض.

وقال زهير الرجبى أحد أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء فى الحى - فى تصريح اليوم - "إن الأهالى تقدموا بإلتماس للمحكمة العليا التى أجلت النظر فى قرار إخلائهم من منازلهم، وقبلت النظر فى الالتماس، وأجلت القضية حتى الخامس من يوليو المقبل".

ونقل مركز معلومات وادى حلوة - سلوان، فى بيان، عن لجنة أهالى الحى قوله "إن "عطيرت كوهنيم" تسعى للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا)، وبدأت الجمعية منذ شهر سبتمبر 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحى للمحكمة العليا".

وأكد المركز أنه ورد فى الالتماس أن نقل ملكية الأرض لهذه الجمعية تم دون أى إثباتات للملكية، وأنه لا يحق لها ذلك، خاصة وأن الأراضى المهددة تعتبر "أميرية" أى حكومية، ولا يجوز بأى حال أن تكون "وقفية"، كما تدعى الجمعية الاستيطانية.

وتهدد أوامر الإخلاء 1200 شخص من حى بطن الهوى، علما أن غالبيتهم هجروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.