العاهل الأردنى يشهد حفل تسليم الأوسمة العسكرية بمناسبة عيد الجلوس الملكى

عمان (أ ش أ)

شهد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد، فى صرح الشهيد بعمان اليوم الأحد، حفل تسليم الأوسمة العسكرية الذى أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة عيد الجلوس الملكى وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش.

وذكر الديوان الملكى الهاشمى أن العاهل الأردنى وضع إكليلا من الزهور على مثوى الجندى المجهول داخل الصرح، ودون كلمة فى سجل الشرف فى الصرح.

وقلد العاهل الأردنى أوسمة ملكية لعدد من الضباط وضباط الصف المتميزين فى واجباتهم من منتسبى القوات المسلحة والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدنى وقوات الدرك، تقديرا لتضحياتهم وعطائهم المميز وتفانيهم فى أدائهم مهامهم بكل شجاعة وإخلاص وإيثار.