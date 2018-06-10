العاهل الأردنى يحيى ذكرى جلوسه على العرش ويوجه التحية للجيش

كتبت مريم بدر الدين

احتفل عبد الله بن الحسين، ملك الأردن، بعيد جلوسه على العرش، مؤكدا أن اليوم هو ذكرى الثورة العربية الكبرى، ووجه التحية للجيش الأردنى.

وكتب عبد الله بن الحسين عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "فى هذا اليوم الأغر الذى نحيي فيه ذكرى ثورتنا العربية الكبرى ويوم جيشنا العربى المصطفوى، أوجه التحية لإخوانى وأخواتى رفاق السلاح، الذين لا تغفى عيونهم، لتبقى الهامات مرفوعة والرايات خفاقة فى كل موقع من الوطن الغالى. حفظهم الله وأدامهم درعا للأردن وسياجا للحق".