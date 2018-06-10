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الشرطة الفيتنامية تمنع احتجاجات ضد مناطق اقتصادية جديدة

الأحد، 10 يونيو 2018 08:52 ص
الشرطة الفيتنامية تمنع احتجاجات ضد مناطق اقتصادية جديدة الشرطة الفيتنامية - أرشيفية
رويترز
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اعتقلت الشرطة فى فيتنام أكثر من 12 محتجا فى العاصمة هانوى، اليوم الأحد، ومنعت مظاهرات فى مدن أخرى احتجاجا على خطط إقامة مناطق اقتصادية خاصة جديدة يخشى المحتجون من أن يهيمن عليها المستثمرون الصينيون.

وقالت فيتنام، فى مايو من العام الماضى، إنها تعتزم فتح 3 مناطق اقتصادية خاصة توفر للمستثمرين حوافز أكبر من المتاح فى فيتنام حاليا وتحد من القيود أيضا، ولم تحدد مسودة القانون المستثمرين الأجانب المحتملين الذين يمكنهم استئجار أراض لمدة تصل إلى 99 عاما فى تلك المناطق، ولكن المحتجين يخشون من هيمنة الصين المجاورة عليها، ورفع المتظاهرون لافتات مناهضة لبكين فى شارع مزدحم قرب بحيرة هوان كيم فى هانوى كُتب على إحداها "لا لتأجير أراض للصين ولو ليوم واحد".

واحتجزت الشرطة فيما بعد أكثر من 12 محتجا ودفعت بهم داخل مركبات انطلقت بعيدا، ووقعت مظاهرات مماثلة اليوم فى مدن أخرى عبر فيتنام من بينها المركز الاقتصادى فى هوتشى منه، وفرقتها الشرطة، حسبما قال ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعى، ولم يُعرف إذا كان قد تم اعتقال محتجين آخرين، فيما قالت الحكومة، أمس السبت، إنها طلبت من الجمعية الوطنية تأجيل التصويت على مسودة القانون لإتاحة الفرصة أمام دراسة القانون مرة أخرى.


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