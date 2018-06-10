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السيسى: ممتن كثيراً لمبادرة الملك سلمان لدعم الأردن الشقيق

الأحد، 10 يونيو 2018 12:18 ص
السيسى: ممتن كثيراً لمبادرة الملك سلمان لدعم الأردن الشقيق الرئيس السيسى
كتب محمد الجالى
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى:"ممتن كثيراً لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للإجتماع بكلٍ من الأمير صباح الأحمد أمير دولة الكويت والشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى لدعم المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبحضور الملك عبد الله بن الحسين.
 
وأضاف الرئيس على صفحته عبر فيسبوك:"أقدر جهود الملك سلمان بن عبد العزيز الحثيثة لتعزيز التضامن العربى ودعم المواقف العربية على كافة الأصعدة، وأتمنى من المولى عز وجل لجلالته السداد والتوفيق فيما يصبو إليه من دعم استقرار الأردن الشقيق".
 
وتوجه الرئيس السيسى، بتحية تقدير وإعتزاز للملك عبد الله بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية على جهوده الرامية لحفظ الأمن والإستقرار بالأردن الشقيق.
 

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