الرئيس الهندى يشيد بخطوات نظيره الأفغانى نحو السلام

بكين (أ ش أ)

أشاد الرئيس الهندى ناريندرا مودى بالخطوات "الجريئة" التى اتخذها نظيره الأفغانى أشرف غنى نحو السلام، فى إشارة إلى إعلان وقف إطلاق النار من جانب الحكومة الأفغانية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مودى - خلال كلمة ألقاها بقمة منظمة شنغهاى للتعاون المنعقدة فى الصين، ونقلتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأحد، " إننى أمل فى أن تحترم كافة الأطراف المبادرة الجريئة نحو السلام التى اتخذها الرئيس أشرف غنى"، داعيا إلى تشكيل جبهة إقليمية ضد الإرهاب فى المنطقة.

ومن المقرر أن يستمر وقف إطلاق النار الذى أعلنته الحكومة الأفغانية من 12 وحتى 19 يونيو الجاري، فيما أعلنت حركة طالبان من جانبها تعليق القتال خلال الثلاثة أيام الأولى لعيد الفطر المبارك، فيما يعد ذلك أول وقف إطلاق نار تعلنه الحركة المتمردة منذ عام 2001.