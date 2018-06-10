الرئيس الصينى ينتقد السياسات التجارية "الأنانية" ويدعو لاقتصاد عالمى مفتوح

تشينغداو (رويترز)

قال الرئيس الصينى شى جين بينغ، اليوم الأحد، إن بلاده ترفض السياسات التجارية "الأنانية وقصيرة النظر" ودعا إلى بناء اقتصاد عالمى مفتوح .

وتخوض الصين نزاعا تجاريا عالى المخاطر مع الولايات المتحدة لكن شى لم يشر إلى الولايات المتحدة خلال كلمة ألقاها فى اجتماع قمة منظمة شنغهاى للتعاون وهى تكتل أمنى تقوده الصين وروسيا.

وقال شى فى كلمة فى مدينة تشينغداو الساحلية "نرفض السياسات الأنانية وقصيرة النظر والمغلقة والضيقة ونؤيد قواعد منظمة التجارة العالمية وندعم وجود نظام تجارى متعدد الأطراف وبناء اقتصاد عالمى مفتوح".

وهددت الولايات المتحدة والصين بفرض تعريفات تجارية متبادلة على سلع تصل قيمتها إلى 150 مليار دولار لكل منهما مع حث الرئيس دونالد ترامب بكين على فتح اقتصادها بشكل أكبر ومعالجة العجز التجارى الأمريكى الضخم مع الصين. وتحدث شى بعد ساعات من إعلان ترامب انسحابه من بيان مجموعة السبع محبطا ما بدا أنه توافق هش بشأن نزاع تجارى بين واشنطن وأكبر حلفائها.

وأسست منظمة شنغهاى للتعاون الأمنى فى 2001 لمكافحة التطرف الإسلامى ومخاوف أمنية أخرى فى الصين وروسيا وعبر آسيا الوسطى.

وأضافت المنظمة عضوين جديدين هما الهند وباكستان العام الماضى كما تطرق إيران أبواب المنظمة. ولطهران الآن صفة مراقب وليس عضوا كاملا فى تكتل يضم أيضا أربعا من دول الاتحاد السوفيتى سابقا فى آسيا الوسطى.