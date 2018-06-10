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الرئيس الروسى يؤكد استعداده للقاء ترامب

الأحد، 10 يونيو 2018 09:01 ص
الرئيس الروسى يؤكد استعداده للقاء ترامب بوتين
(أ ف ب)
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أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، استعداده للقاء نظيره الأمريكى دونالد ترامب "ما إن" تصبح واشنطن مستعدة لقمة من هذا النوع.

وقال بوتين أمام صحفيين أثناء زيارته الصين "ما إن يصبح الجانب الأمريكى مستعدا، سيُعقد هذا اللقاء بناء على جدول عملى بالطبع".

ووصف بوتين انتقادات مجموعة السبع "بالثرثرة" ودعاها الى بدء "تعاون حقيقى" ،وقال بوتين أثناء زيارته الى الصين "أعتقد أنه يجب وقف هذه الثرثرة الخلاقة والالتفات الى المواضيع الملموسة النابعة من تعاون حقيقى".

وجاء تصريح الرئيس الروسى ردا على أسئلة الصحفيين حول البيان الختامى لقمة مجموعة السبع التى جمعت الولايات المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا، بعد أن سحب الرئيس الأميركى دونالد ترامب أخيراً موافقته عليه.

 


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