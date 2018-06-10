الرئيس الباكستانى يتفق مع نظيره الطاجيكى على تعزيز العلاقات الثنائية

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اتفق الرئيس الباكستانى ممنون حسين، مع نظيره الطاجيكى إمام على رحمن، على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت صحيفة "دونيا" الباكستانية، اليوم الأحد، أن الرئيسين اتفقا، فى اجتماع ثنائى على هامش الاجتماع الـ18 لمجلس رؤساء دول (منظمة شنجهاى للتعاون) بمقاطعة شاندونج الصينية، على بذل جهود مشتركة من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، منوهين إلى أن هناك إمكانيات اقتصادية هائلة بين البلدين عليهما استغلالها .

كما بحث الطرفان أفق التعاون فى مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والدفاع وجسور الاتصال بين شعبى البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الوضع الإقليمي، كما أكدا مجددا على التزامهما إزاء تحقيق السلام والاستقرار الإقليمى، وحضر الاجتماع، أيضًا وزيرة الخارجية الباكستانية تهمينا جانجوا والسفير الباكستانى لدى الصين مسعود خالد ومسئولين بارزين بوزارة الخارجية الباكستانية.