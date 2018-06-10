الدفاع المدنى العراقى: مخازن أوراق الاقتراع تمت حمايتها من الحريق

بغداد (أ ش أ)

كشف مدير عام مديرية الدفاع المدنى العراقى اليوم الأحد، أن المخازن التى تحتوى على أوراق الاقتراع تمت حمايتها جميعا ولم تصلها النيران، لافتا إلى أن الحريق نشب فى المخازن الثلاثة التى تحتوى على أجهزة ووثائق.

وقال اللواء كاظم سلمان برهان - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" إن الحريق الذى حدث فى ثلاثة من مجموع ستة مخازن، لافتا إلى أن المخازن الذى تحتوى على أوراق الاقتراع تمت حمايتها ولم تصلها النيران.

وأضاف أن فرق الدفاع المدنى العراقى تمكنت من إخراج مجموعة من الصناديق، مشيرا إلى أن عملية إخماد النيران تتم بحضور قيادات أمنية مهمة وكوادر فى المفوضية.

وكان مصدر فى الشرطة العراقية قد أفاد، فى وقت سابق اليوم، باندلاع حريق داخل مخازن وسط العاصمة العراقية بغداد، فيما كشفت اللجنة الأمنية فى مجلس بغداد أن الحريق استهدف صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أن تلك الصناديق احترقت بالكامل.