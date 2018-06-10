الداخلية تضبط 65 مصريا بينهم جنسيات مختلفة يختبئون بالقليوبية تمهيدا للهجرة غير الشرعية

أصدرت وزارة الداخلية بيان أكدت فيه نجاح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من ضبط 65 مهاجرا غير شرعى من بينهم جنسيات مختلفة، بالقليوبية، وضبط القائمين على تسهيل عمليات الهجرة.

وتمكن القطاع بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 3 أشخاص لتورطهم فى مجال تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية، مقابل مبالغ مالية وذلك حال إستهداف محل إقامة المدعو نبيل.أ.ح مقيم قرية سندبيس – القليوبية – من العاملين بمجال الهجرة غير الشرعية – هارب.

ومن خلال فحص موقف المضبوطين أفادوا بقيامهم بالإشتراك مع الهارب المذكور بتجميع عدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل معلف مواشى كائن قرية البرادعة – مركز القناطر الخيرية تمهيداً لتسفيرهم بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ 60 ألف جنيه للفرد، وتم إستهداف المعلف بإرشادهم وضبط 66 مصريا "من ضمنهم مالك المعلف" 10 من جنسيات مختلفة متواجدين بداخله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة .