الداخلية تضبط 11171 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفذ 1258حكما قضائيا

كتب ــ دينا الحسينى

شنت الإدارات العامة لمباحث الأموال العامة، ومباحث الضرائب والرسوم، وشرطة البيئة والمسطحات، وشرطة التموين والتجارة، وشرطة النقل والمواصلات، وشرطة الكهرباء، ومباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية حملات مكبرة لضبط المخالفات والخارجين على القانون، أسفرت عن ضبط 14444 قضية متنوعة، 11171 قضية سرقة تيار كهربائى وتنفيذ 1258 حكما قضائيا.

وقامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ، أو بمحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط "12 قضية سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل ، 15 قضية فى مجال الاتصالات والبريد، 62 بائعا متجولا، وكذا 1382 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية ، وتنفيذ 245 حكما قضائيا" .

وتواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة جهودها بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق وشن الحملات التفتيشية لضبط كافة المخالفات التموينية، وأسفرت عن عن ضبط 1395 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية، وأسطوانات بوتاجاز، ودقيق مدعم، ومخالفات مخابز، وسلع تموينية مدعمة، وغش غذائى وغير غذائى، ومخالفات محلات عامة وشهادات صحية، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات فى مجال اللحوم والطيور، وسلع مجهولة المصدر، وسجائر، وأعلاف، وألعاب نارية، وتنفيذ 86 حكما قضائيا".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11171 قضية سرقة تيار كهربائى، و1692 قضية سرقة تيار كهربائى للمبانى المخالفة المقامة على الأراضى الزراعية، و371 قضية سرقة تيار كهربائى للمقاهى والكافيهات غير المرخصة، و352 قضية سرقة تيار كهربائى للعقارات وحالات التعدى على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالى والمنخفض، وتحصيل غرامات فى 9550 قضية سرقة تيار كهربائى ، وتحصيل مخالفات فى 3 قضايا مخالفة شروط التعاقد ، وتنفيذ 851 حكما قضائيا.

فيما قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بضبط كافة مخالفات قانون البيئة "دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل" عن ضبط 235 قضية متنوعة، وتأمين تنفيذ 153 إزالة حالة تعديات على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف ، وتنفيذ 4 أحكام قضائية.

والإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط 133 قضية فى مجال الضرائب العامة ، الضرائب على المبيعات ، مخالفات الجمارك ، حماية الأموال ، الضرائب العقارية والملاهى ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ، وتنفيذ 72 حكما قضائيا.