الداخلية تحاصر المراكب النيلية غير المرخصة قبل العيد

كتب محمود عبد الراضى

شنت شرطة المسطحات بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية استهدفت المراكب النيلية والمعديات قبل الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وتستهدف الحملات الأمنية المراكب النيلية غير المرخصة، ومعديات الموت التي تتعرض للغرق بسبب عدم توفر اشتراطات السلامة، والتأكد من وجود أعداد كافية من أطواق النجاة فى المراكب النيلية.

يذكر أن المواطنين يزحفوا نحو نهر النيل للاحتفال بعيد الفطر المبارك، ويحرص عدد منهم لاستقلال مراكب نيلية للتنزهة بها، إلا أن بعضها قد يتعرض للغرق بسبب زيادة الحمولة أو عدم صلاحية المركب.