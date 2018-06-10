الحرمان عام من الامتحان عقوبة الغش الجماعى فى الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن اللجنة التى يثبت بها غش جماعى سيتم حرمان طلابها من الامتحان على الأقل لمدة عام.

وأوضح أن لجنة ضبط تقدير الدرجات بالكنترولات ستمارس عملها من غد الاثنين داخل الكنترولات وحال اكتشاف أى تطابق فى الإجابات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب.

ووجه رئيس الامتحانات رسالة إلى الطلاب الغشاشين، قائلا بضاعتكم سترد عليكم ولن يهرب أى غشاش من مصيره وستكشف اللجنة التى تم تشكيلها أى تطابق فى إجابات الطلاب.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.