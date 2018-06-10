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الأحد، 10 يونيو 2018 11:38 ص
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الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات مفاجئة فى الجولان المحتل

الأحد، 10 يونيو 2018 11:38 ص
الجيش الإسرائيلى يجرى مناورات مفاجئة فى الجولان المحتل الجيش الإسرائيلى - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى استدعى صباح  اليوم الأحد، قوات من الاحتياط لإشراكهم في مناورات عسكرية مفاجئة في هضبة الجولان.

 

وقالت الصحيفة أن المناورات ستستمر عدة أيام فى ظل التوتر العسكرى على الجبهة السورية والمفاوضات الإسرائيلية الروسية حول الوجود الإيرانى فى الجنوب السورى.

 

ويأتى ذلك بعد أيام من انتهاء الجيش الإسرائيلى من مناورات جوية حاكت هجمات جوية مكثفة على أهداف بالشمال وبالجنوب، حيث تدربت القوات الجوية على مهاجمة أهداف فى وقت قصير بغزة حال اندلاع مواجهة جديدة.

 

 


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