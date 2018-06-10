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الأحد، 10 يونيو 2018 02:30 م
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الجوازات والهجرة تواصل تقديم الدعم للحالات الإنسانية بأكثر من 8 منافذ

الأحد، 10 يونيو 2018 02:16 م
الجوازات والهجرة تواصل تقديم الدعم للحالات الإنسانية بأكثر من 8 منافذ مصلحة الجوازات-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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اعتمدت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات، للتسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

واتخذت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية مجموعة من الإجراءات من شأنها تسهيل وتيسير الإجراءات الإدارية التنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية .

 

واستقبلت أقسام جوازات حدائق القبة ، شبرا الخيمة ، نجع حمادى، العجوزة ، بنها ، دارالسلام ، وديوان الإدارة إدارة الوثائق، وإدارة المراقبة والتسجيل، وإدارة الإقامة، وإدارة الجنسية، قسم القنصليات 17 مواطنا جميعهم من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى وغير القادرين على الحركة وذلك بمكاتب رؤساء أقسام الجوازات، وخارج أقسام الجوازات لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 

وتؤكد الوزارة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.


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