التلفزيون الشيشانى يستضيف السفير المصرى لدى روسيا

موسكو (أ ش أ)

استضاف التلفزيون الشيشانى اليوم الأحد، السفير إيهاب نصر سفير مصر فى روسيا وأيمن موسى المستشار الإعلامى بالسفارة، وذلك فى البرنامج الإخبارى والرياضى الأساسى بالتلفزيون، حيث حرص وزير الإعلام الشيشانى عمروف جمبولات على تقديم وإدارة البرنامج بنفسه، وذلك بحضور ممثلى وسائل الإعلام الشيشانية والروسية.

ودار الحديث فى البرنامج حول العلاقات بين البلدين والعادات والتقاليد المشتركة، وأهم الأخبار عن المنتخب المصرى، كما خصص البرنامج جانبا منه للحديث عن مجلة (رسالة القاهرة)، التى أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات نسخة روسية منها، وأبدى الحضور الاهتمام بالاستمرار فى إصدار المجلة باللغة الروسية.