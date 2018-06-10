التعليم: 98% نسبة النجاح بعينة الفرنساوى و 3 آلاف طالب حصلوا على درجة نهائية

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة وصلت إلى 98% وحصل 3 آلاف و24 طالب على الدرجات النهائية.

وأضاف رئيس الامتحانات فى مؤتمر صحفى:" لا نستطيع اللعب فى تعديل درجات أو نموذج الإجابة".

وأكد رئيس امتحانات الثانوية العامة أن هناك عمليات كثيرة لضبط حالات الغش الجماعى منها إبلاغ رئيس أو المقدر ين وتم تشكيل لجنة لضبط لجنة التقدير وسيتم وضع أعضائها فى الكنترولات التى يوجد فيها شغب مشكلة من أعضاء من المركز القومى للامتحانات.

وأوضح أنه حال وجود تطابق فى الإجابات سيتم اتخاذ الإجراءات القانوينة ضد الطلاب ويحرم عام.