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"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية

الأحد، 10 يونيو 2018 11:32 م
"التعليم": نهدف لوضع طلاب المدارس الفنية على الخريطة العالمية حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين - تصوير محمود فخرى
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أكدت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن مبادرة "صناع مصر" هى استراتيجية الوزارة لتطوير مخرجات التعليم الفنى تحت شعار مدارس فنية بمواصفات عالمية، موضحة أن مصر تواجه ارتفاعًا فى معدلات البطالة إلى جانب ندرة العمالة المدربة، لذا قررت الوزارة أن تبدأ بتطوير مهارات هؤلاء الطلاب لتواكب احتياجات سوق العمل ولوضع شباب مصر من التعليم الفنى على الخريطة العالمية.

 

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقيات تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركات القطاع الخاص المصرية العالمية للنهوض بالتعليم الفنى، وتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى كبرى الشركات المصرية والعالمية.

 

وأضافت عز أنه تم اليوم توقيع خمس بروتوكولات تعاون لإنشاء خمس مدارس تطبيقية يقيمها القطاع الخاص بالشراكة مع جانب دولى، مشددة إلى أن الوزارة تسعى لعقد شركات مع مصانع وشركات مصرية وعالمية لرفع جودة مخرجات التعليم الفنى.

 

ومن جانبه، أكد اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن دور الحكومة هام للغاية فى دعم التعليم الفنى فلا يمكن أن تستطيع دولة إقامة صناعة والتصدير إلا على اكتاف عمالة مهرة ومصر لديها تاريخ فى التعليم الفنى إلا أن الفترة الماضية تحولت نظرة المجتمع عن التعليم الفنى، لذا فدعمه يعد قضية أمن قومى خاصة بعد منافسة العمالة الآسيوية للعمال المصريين فى دول الخليج.

 

وأضاف أن الوزارة لديها مدرسة تعليم فنى وتفخر بطلابها الذين يتخرجون على أعلى مستوى حتى أن شركات تأتى لتتعاقد مع الطلبة قبل تخرجهم، ولدى الوزارة شركات مع عدة جهات حكومية ومجتمع مدنى لتدريب الشباب على منظومة التعليم الفنى التى تمتلكها الوزارة.

 

وأشار إلى أن الوزارة لديها سمة أساسية وهى التعاون مع القطاع الخاص المصرى ويوجد 41 مشروعا مشتركا يجمع الوزارة وشركات القطاع.

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (1)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (2)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (3)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (4)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (5)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (6)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (7)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (8)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (9)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (10)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (11)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (12)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (13)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (14)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (15)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (16)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (17)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (18)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (19)
 

 

فعاليات مبادرة توقيع وزارة التربية والتعليم والتعليم (20)
 

 


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